Virtus Francavilla-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Sorrento, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine padrona di casa, dopo il grande cammino nella scorsa stagione, si sta confermando ad alti livelli e ora si trova al quinto posto con undici punti insieme al Picerno. La formazione ospite, dal suo canto, sta arrancando parecchio in questa nuova categoria e spera di ottenere dei preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

