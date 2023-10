Giana Erminio-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Pro Vercelli, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida fra due delusione fino ad ora della classifica del Girone A della Serie C, che vorranno in qualche modo incanalare ed aggiustare il loro piazzamento partendo da una vittoria da oggi. Partita che prenderà avvio alle ore 14.00 e che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 252) e su NOW TV.