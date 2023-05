Bayer Leverkusen-Roma, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Roma, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in campionato sul campo del Bologna, vuole tornare al successo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il club capitolino riparte dalla vittoria per 1-0 conquistata allo stadio Olimpico nella gara di andata e proverà ad incrementare il proprio vantaggio. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 17 maggio alle ore 18:20 insieme a Nemanja Matic per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA