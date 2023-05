LIVE – Bayer Leverkusen-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

La Roma, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in campionato sul campo del Bologna, vuole tornare al successo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il club capitolino riparte dalla vittoria per 1-0 conquistata allo stadio Olimpico nella gara di andata e proverà ad incrementare il proprio vantaggio. Nella giornata odierna, mercoledì 17 maggio, il tecnico giallorosso Josè Mourinho, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

19.48 Finisce qui la conferenza stampa.

19.46 “Ho un gran legame con il mister, mi dà sempre fiducia. Mi piace lavorare con lui”.

19.44 “Prepariamo questa partita come sempre, il nostro mister ha già giocato partite del genere e ci ha detto che dobbiamo giocare con tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90′, il Leverkusen ha la qualità di una grande squadra. Non sarà facile giocare qui, vediamo domani. Penso che abbiamo preparato la nostra partita, vediamo come finisce. Non parlo del futuro del mister, ma della partita di domani”.

19.42 “Vogliamo passare questa semifinale e non è facile, tutti noi vogliamo vincere per i nostri tifosi, vogliamo dare tutto per loro. Abbiamo preparato la partita e il piano gara, abbiamo pensato a tutto”.

19.40 Termina qui la conferenza di Mourinho e a breve parla Matic.

19.39 “La Roma non ha segnato a San Sebastian ma si è qualificata, non c’era bisogno di segnare. Meglio giocare in casa al ritorno, è ovvio, però la prima partita in casa col Bayer era mentalmente difficile per noi”.

19.37 “Roma unica squadra che non è scesa dalla Champions tra le finaliste? Se io non avessi l’ambizione di vincere, era facile dire che avessimo già vinto l’Europa League. Se l’Europa League fosse per chi l’ha iniziata, allora è già nostra. Rispetto tanto il Bayer e l’esperienza ci fa pensare e dire che è 1-0 per noi all’intervallo e manca un secondo tempo da giocare. Ha più valore una squadra che gioca l’Europa League e fa 15 partite rispetto a una che punta sui gironi di Champions, ma la regola è questa”.

19.35 “Scaramantico zero, bookmakers zero, sentirmi favorito zero. Quando arrivi in semifinale hai il 25% di possibilità di vincere la competizione e 50% di arrivare in finale, questo è pragmatismo dei numeri. Domani non so che partita sarà, non so che direzione prenderà, difficile dirlo, noi vogliamo arrivare in finale, non sappiamo se la vinciamo o la perdiamo al 90′, se ci saranno supplementari o rigori, sappiamo che c’è tanto da giocare, è ancora lunghissima”.

19.33 “Dybala e Smalling sono a disposizione ma il problema è la loro forma, sono giocatori che dobbiamo capire quanti minuti possono giocare e nella gestione della gara dobbiamo capire cosa è meglio, però loro due così come El Shaarawy ci saranno”.

19.31 “Il passato è passato, il futuro non lo conosciamo, il presente è la cosa più importante. Ho giocato due finali col Porto in due anni di fila, ovviamente voglio farlo di nuovo, non tanto per me, sono diventato diverso e penso più agli altri e non a me stesso, per i ragazzi e i tifosi vorrei tanto, sono straordinari. Ma nel calcio nessuno ti regala niente, per la finale servirà una partita straordinaria”.

19.29 “Un’eventuale vittoria dell’Europa League non condizionerà il mio futuro, domani non siamo nemmeno in finale, il focus è su domani e niente più, non sto neanche pensando di poter giocare la finale e ancor meno al mio futuro”.

19.27 “Dybala, El Shaarawy, Smalling sono disponibili per giocare, tutti. Solo Karsdorp, Llorente e Darboe non sono disponibili”.

19.25 Hanno fatto prima: inizia ora la conferenza.

19.20 La Roma è appena arrivata allo stadio. Questo vuol dire che è tutto pronto per la passeggiata in campo dei giocatori, dunque 10-15 minuti per la conferenza.

19.00 Prima delle ore 19.15 non avrà inizio la conferenza.

18.42 A breve arriverà finalmente la Roma, però per la conferenza ci sarà poi da attendere ulteriormente.

18.30 Lo Special One arriverà in ritardo così come tutta la Roma. E’ stato trovato traffico tra Colonia e Leverkusen.

18.25 Consueto ritardo per il tecnico portoghese.

18.19 Con lo Special One parlerà anche Matic.

18.18 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Bayer-Roma. Si parte fra pochissimo.