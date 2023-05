Siviglia-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo il pareggio acciuffato in extremis nella gara di andata, torna in campo contro il Siviglia nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il club piemontese, dunque, avrà soltanto la vittoria a disposizione per conquistare la qualificazione in finale, esattamente come gli spagnoli. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 17 maggio alle ore 19:40 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

