Running, StraBologna rinviata al 29 ottobre a causa del maltempo in Emilia-Romagna

A causa del maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna, è stato deciso che la StraBologna, in programma nel weekend, sarà invece rinviata al 29 ottobre. La 42esima edizione della corsa emiliana, su decisione di UISP Bologna in accordo con le istituzioni locali, non si disputerà nella data originaria per via dell’allerta meteo: “Mettiamo al primo posto la sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che si sono iscritti alla nostra manifestazione – ha spiegato Paola Paltretti, presidente UISP Bologna – e per questo motivo abbiamo ritenuto necessario spostare la kermesse al 29 ottobre 2023. Da sempre questa manifestazione intende offrire alla città un momento di sport e spensieratezza, in uno scenario di condivisione e gioia che auguriamo al territorio di ritrovare quanto prima. Ora la nostra priorità è comunicare una forte vicinanza a tutte le famiglie che sono state colpite dall’emergenza e, in attesa di tempi migliori, continueremo a lavorare affinché la quarantaduesima edizione possa realizzarsi, quando sarà il momento, nel pieno delle sue potenzialità”.