Baez-Coria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Sebastian Baez affronterà Federico Coria nella finale del torneo ATP 250 di Cordoba 2023 (terra battuta). Sarà derby tutto argentino nel primo evento della tradizionale ‘Gira’ sul rosso sudamericano. Il primo è reduce dal successo in due set in semifinale contro il qualificato boliviano Hugo Dellien. Il secondo, invece, ha prevalso a sorpresa contro l’esperto spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Secondo le quote dei bookmakers sarà Baez a partire con i favori del pronostico. Come tutti i derby, naturalmente, a dominare sarà la tensione, tanto più che i due tennisti si giocheranno un titolo importante a livello di circuito maggiore.

Sebastian Baez e Federico Coria scenderanno in campo oggi (domenica 12 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Cancha Central con inizio fissato non prima delle ore 23:00 italiane (le 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Quest’ultima sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Baez e Coria garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.