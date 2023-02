Basket, Eurolega 2022/2023 23^ giornata: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 23^ giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Secondo turno di questa settimana, con diversi incroci interessanti in programma. L’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa alla ricerca di un’altra vittoria importante per il morale, mentre in contemporanea ecco Barcellona-Bayern Monaco. Venerdì 3 febbraio spicca l’incrocio tra Monaco e Real Madrid, mentre a chiudere il programma è Lione-Virtus Bologna. Ecco, quindi, il programma del turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione.

Giovedì 2 febbraio

Ore 20:30 – Valencia Basket – Maccabi Playtika Tel Aviv (Eleven Sports)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa Belgrado (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena)

Ore 20:30 – FC Barcellona – FC Bayern Monaco (Eleven Sports)

Venerdì 3 febbraio

Ore 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – ALBA Berlino (Eleven Sports)

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Eleven Sports)

Ore 19:00 – AS Monaco – Real Madrid (Eleven Sports, Dazn)

Ore 20:00 – Olympiacos Pireo – Anadolu Efes Istanbul (Eleven Sports)

Ore 20:00 – Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz – Panathinaikos Atene (Eleven Sports)

Ore 21:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Uno)