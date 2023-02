Liga 2022/2023: l’Athletic Bilbao domina il Cadice, al San Mamés finisce 4-1

L’Athletic Bilbao vince 4-1 in casa contro il Cadice nell’anticipo della 20ª giornata di Liga 2022/2023. I padroni di casa la chiudono nel primo tempo grazie alla doppietta di Sancet e al gol di Alvarez che portano il Bilbao all’intervallo sul 3-1. I ragazzi di Valverde resistono nel secondo tempo e, nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di Yuri Berchiche al 57′, chiudono i giochi al 75′ con Sancet che firma la tripletta. Athletic Bilbao che scavalca l’Osasuna e aggancia il Rayo Vallecano salendo a 29 punti in 7ª posizione. Cadice che resta fermo a 19 punti in 18ª posizione a un punto dalla zona salvezza occupata dal Valladolid.