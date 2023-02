Rugby, Sei Nazioni under 20: l’Italia perde 28-27 all’esordio contro la Francia

L’Italia perde 28-27 l’esordio al Sei Nazioni under 20 contro la Francia. Allo Stadio di Monigo gli azzurri di Brunello sfiorano la vittoria con la conversione di Bruniera che resta larga di una decina di centimetri. Grande partita dell’Italia davanti a oltre 2500 spettatori che spingono i giocatori a sfiorare un’impresa clamorosa. Nella prossima partita i ragazzi di Brunello proveranno a prendersi la rivincita dello scorso anno sull’Inghilterra

Nel primo tempo parte meglio l’Italia che va avanti con la meta di Sante. La Francia reagisce subito guadagnando e realizzando un penalty per il 7-3. Seconda occasione per i transalpini di fare punti con un calcio che viene realizzato da Tarel per il 7-6. Gli azzurri si procurano una penaltouche che viene finalizzata da Gallorini che porta gli azzurri sul 12-6. Gli ospiti rispondono realizzando la prima meta con Moustin portandosi per la prima volta in vantaggio sul 12-13. Si contnua a lottare con la Francia che riesce ad andare in vantaggio all’intervallo sul 17-20.

Nel secondo tempo l’Italia assedia la metà campo difensiva avversaria realizzando una meta al 50′ con Mey. Sante non realizza per la seconda volta e il punteggio resta sul 22-20. La Francia rimette la testa avanti segnando un penalty per il 22-23. Nel finale le squadre lottano e si trovano a pochi secondi dalla fine sul 22-28. Meta italiana per il 27-28 ma Bruniera sbaglia la realizzazione del calcio condannando gli azzurri a una sconfitta immeritata.