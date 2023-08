Juventus, Vlahovic è tornato: titolare nell’amichevole dell’Allianz Stadium

Dusan Vlahovic è tornato in forma, ed è pronto a prendersi la sua Juventus. La punta serba, dopo la visita a Monaco di Baviera per via della pubalgia che a lungo lo ha tenuto ai box, è tornato adesso a Torino. L’ex Fiorentina non solo sta bene, ma partirà anche titolare nel match amichevole tra la Juventus “White” e Juventus “Black” prevista alle 18:30 all’Allianz Stadium.