Benevento-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Modena, match del Vigorito valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I giallorossi sono ad un passo dalla retrocessione in Serie C, ma cercheranno di dare tutto per restare aggrappati alla speranza. I canarini, invece, dopo il buon pareggio con il Bari, vanno a caccia di preziosi punti per provare ad agganciare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

