Bari-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Cremonese, match dello stadio San Nicola valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione pugliese, contro ogni pronostico rispetto ad inizio stagione, si ritrova a lottare per la salvezza e ha bisogno di centrare i tre punti in casa. I ragazzi di Giovanni Stroppa, dal loro canto, sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e non vogliono commettere più errori in questo finale di stagione. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite e hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia per non sprofondare ulteriormente in classifica. La formazione ospite, dopo tre vittorie di fila, arriva da due sconfitte consecutive e vuole rialzare immediatamente la testa. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 5 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

