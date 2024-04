Sestri Levante-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Pineto, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine ligure vuole portare a casa una vittoria tra le mura amiche per fare un definitivo passo avanti verso la conquista della salvezza senza passare attraverso i playout. La formazione abruzzese, dal suo canto, spera di centrare i tre punti per continuare ad alimentare le proprie speranze di entrare tra le prime dieci della classe e disputare i playoff. I padroni di casa sono reduci da ben quattro vittorie nelle ultime cinque sfide e sperano di proseguire la striscia positiva di risultati per provare addirittura a qualificarsi ai playoff. La compagine ospite, dal suo canto, arriva da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, e ora ha bisogno di tornare alla vittoria per staccare in classifica i suoi rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 5 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

