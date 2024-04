Berrettini-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Matteo Berrettini se la vedrà contro Lorenzo Sonego al quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Punti importanti in palio per entrambi gli azzurri: Matteo ha dimostrato di essere tornato dai 6 mesi di stop per infortunio con voglia di tornare subito a vincere e scalare la classifica, Lorenzo vuole raddrizzare una stagione di certo non iniziata nel migliore dei modi. I due hanno vinto due belle battaglia negli ottavi, Berrettini contro Munar e Sonego in rimonta contro Nagal. Cinque i precedenti ufficiali, con Matteo che è in vantaggio per 4-1. Nessuno di queste partite, però, si è giocata sul rosso. Lo scorso anno a Stoccarda Sonego si impose facilmente contro un Berrettini al rientro, ma poche settimane dopo l romano riuscì a prendersi la rivincita a Wimbledon.

