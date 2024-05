Barcellona-Olympiacos oggi in tv: programma, orario e diretta gara-5 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Barcellona-Olympiacos, valida come gara-5 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Le due formazioni hanno regalato una serie molto equilibrata, come da previsioni, considerando che a sfidarsi sono le squadre che hanno concluso al quarto e al quinto posto la regular season. La serie era iniziata con il colpo esterno dei greci, che si erano imposti in gara-1, recuperato dai blaugrana in una gara-3 decisa negli ultimi secondi. Senza storia, invece, gara-4, in cui l’Olympiacos si è imposto per 92-58. Di conseguenza, ora siamo giunti alla partita decisiva: chi vince, infatti, vola alle Final Four, mentre chi perde deve salutare la competizione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 8 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Barcellona-Olympiacos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.