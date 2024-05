Fognini-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Fabio Fognini se la vedrà contro Daniel Evans nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Esordio sulla carta fattibile per il veterano ligure, che ha avuto accesso al tabellone in virtù di una wild card. Il top settanta britannico, infatti, non ha nel rosso la sua superficie preferita ed è reduce da tre eliminazioni consecutive al debutto. L’azzurro, al contrario, sta giocando su buoni livelli nelle ultime settimane, in cui ha anche raggiunto i quarti di finale in quel di Marrakech. Non a caso a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio Fognini, che si trova sotto per 1-0 nel computo degli scontri diretti. Ad attendere il vincitore al secondo turno c’è già il californiano Taylor Fritz, undicesima testa di serie della kermesse capitolina e beneficiario di un bye al primo turno.

Fognini ed Evans scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Fognini ed Evans, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.