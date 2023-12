Badalona-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Badalona-Venezia, sfida valida come 13^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo momenti di forma completamente diversi. Gli spagnoli, infatti, grazie alle quattro vittorie di fila sono saliti al quarto posto in classifica, mentre i lagunari, a causa delle quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri, sono ottavi, a due vittorie di distanza dal sesto posto che vorrebbe dire playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 26 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Badalona-Venezia, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.