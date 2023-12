Palermo-Cremonese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2023/2024

Tutto pronto per Palermo-Cremonese, match d’alta classifica di Serie B 2023/2024. La partita della diciannovesima giornata del campionato cadetto è in programma alle 18:00 di martedì 26 dicembre nella cornice dello stadio Barbera. Potrete seguire questa sfida in diretta tv su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La Cremonese è terza in classifica con 32 punti. Più indietro la squadra di Corini che è settima ma a soli tre punti di distanza dai grigiorossi.

“Abbiamo fatto tanti gol nelle ultime partite e questo vuol dire che la squadra crea presupposti realizzativi. Abbiamo una buona base da cui ripartire”, le parole di Eugenio Corini alla vigilia del match. “Ci aspetta una gara di livello come questa in uno stadio straordinario, quasi di altra categoria per blasone”, ha detto invece pochi giorni fa Stroppa.