Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 26 dicembre. Lo sport non ci lascia soli nel giorno di Santo Stefano, con tanto calcio: scende in campo la Serie B, così come la Premier League nel tradizionale Boxing Day. Si gioca anche nei palazzetti italiani con la A1 di volley sia maschile che femminile.