Avellino-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Latina match del Partenio valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoverde è reduce da una stagione molto complicata e ora spera di tornare ad alti livelli per provare a giocarsi la promozione in Serie B. Il club nerazzurro, dal suo canto, vuole confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, con l’obiettivo di agguantare la zona plalyoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SITO LEGA PRO