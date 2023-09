Cerignola-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Messina match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese, dopo un’ottima prima stagione tra i professionisti, vuole provare a confermarsi raggiungendo nuovamente la zona playoff. La compagine giallorossa, invece, dopo aver conquistato la salvezza grazie ai playout lo scorso anno, spera di disputare un campionato più tranquillo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

SITO LEGA PRO