Napoli-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto al Maradona per questo secondo big match del campionato: punteggio pieno per gli azzurri padroni di casa, biancocelesti in gravi difficoltà e ancora a quota zero punti. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 2 settembre.

Napoli-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.