Como-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Spezia, match del Sinigaglia valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione lariana si trova al secondo posto in classifica e ha intenzione di restare in scia al Parma per continuare a sognare la promozione diretta in Serie A. Il club ligure, dal suo canto, ha bisogno di invertire la rotta per iniziare la rincorsa verso la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

