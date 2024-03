Como-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Pisa, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa ormai non sono più una sorpresa e vogliono giocare le loro carte fino alla fine per tentare di tornare in Serie A dopo un’assenza di moltissimi anni. La squadra nerazzurra, dal suo canto, continua ad inseguire la salvezza e ha bisogno di fare punti anche in una trasferta delicata come questa. La compagine lariana, archiviata la sconfitta subita allo Zini contro la Cremonese, deve assolutamente ritrovare i tre punti per continuare a sognare la promozione diretta in Serie A; i nerazzurri, invece, arrivano dalla vittoria sulla Ternana e sperano di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

