Auger Aliassime-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Madrid 2024

Felix Auger-Aliassime se la vedrà contro Jiri Lehecka nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il ceco è la 30^ forza del seeding, mentre il canadese non è neppure testa di serie. Non si può dire dunque che ci si aspettasse un match del genere ma neppure che i due giocatori non abbiano meritato di arrivare fino a questo punto del torneo. Auger-Aliassime ha brillato sin dall’inizio, superando avversari del calibro di Ruud e Mannarino per poi beneficiare del forfait di Sinner. Lehecka ha invece eliminato prima Rafa Nadal, in quello che è stato il suo ultimo match a Madrid, e poi Daniil Medvedev, costretto al ritiro dopo un set. Il ceco ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Melbourne: in palio un posto in finale contro Fritz o Rublev.

Auger-Aliassime e Lehecka scenderanno in campo venerdì 3 maggio sul Manolo Santana Stadium alle ore 20:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la semifinale della parte alta del tabellone accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.