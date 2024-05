Ginnastica ritmica, European Cup 2024: a Baku Sofia Raffaeli è oro nell’all-around

Sofia Raffaeli conquista la medaglia d’oro nella prova all-around della European Cup in corso a Baku, in Azerbaijan. La fuoriclasse di Chiaravalle ha ottenuto il punteggio di 138.950 con il quale ha sbaragliato la concorrenza: la bulgara Borjana Kalejn è seconda a 135.700, mentre l’altra connazionale Stiliana Nikolova è terza con 135.550. Sfuma il podio per l’israeliana Daria Atamanov, che chiude in quarta piazza, mentre Milena Baldassarri è ottava con il suo primato personale di 126.150. La nuova manifestazione dell’European Gymnastics vedrà in scena anche le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris in quello che è un antipasto degli Europei in programma a Budapest a fine maggio.