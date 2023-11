Pattinaggio di figura, Cup of China 2023: programma, orari e copertura tv

Sarà il ghiaccio di Chongqing ad ospitare la Cup of China 2023, quarto Grand Prix stagionale di pattinaggio di figura. Le gare sono in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre. L’Italia, dopo il grande successo della tappa francese della settimana scorsa, si presenta all’appuntamento asiatico priva dei suoi big. La delegazione tricolore, tuttavia, potrà contare su ben cinque pattinatori, protagonisti in due delle quattro specialità. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani. Tra le coppie di artistico, invece, riflettori puntati sui vicecampioni europei Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini e sull’altro tandem composto da Anna Valesi e Manuel Piazza, sesti qualche giorno fa sul ghiaccio transalpino di Angers.

PATTINAGGIO DI FIGURA: CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Azzurri assenti, dunque, sia nel singolo femminile sia nella danza. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che seguirà la competizione attraverso i due canali di riferimento Eurosport HD (210 di Sky) ed Eurosport 2 HD (211 di Sky). Previsti, inoltre, anche dei collegamenti in differita su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre). Gli appassionati, inoltre, potranno seguire integralmente la manifestazione attraverso la piattaforma streaming Discovery+, oltre che su Sky Go e DAZN. Anche Sportface.it monitorerà il percorso dei cinque azzurri e di tutti gli altri atleti impegnati nella Cup of China 2023, fornendo news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al quarto Grand Prix della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

CUP OF CHINA 2023: PROGRAMMA E ORARI

*Orari italiani

Venerdì 10 novembre – Rhythm dance (ore 08.30), programma corto singolo femminile (ore 10.10), programma corto singolo maschile (ore 12.00) e programma corto coppie di artistico (ore 13.50)

Sabato 11 novembre – Danza libera (ore 07.30), programma libero singolo femminile (ore 09.30), programma libero singolo maschile (ore 11.40) e programma libero coppie di artistico ore 14.00)

Domenica 12 novembre – Exhibition gala (ore 07.30)