Atalanta U23-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Pro Sesto, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra è stata autrice di una grandissima stagione alla sua prima partecipazione a questo campionato e ora vuole andare a giocarsi le sue carte ai playoff. La compagine lombarda, dal suo canto, ha bisogno di fare punti in trasferta per cercare di avvicinarsi alla salvezza. I padroni di casa, reduci da due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, hanno bisogno di ritrovare i tre punti per restare tra le prime cinque della classifica. Gli ospiti, invece, arrivano da un importante successo e vogliono dare seguito ai risultati per scalare qualche posizione in ottica playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

