Real Madrid, Ancelotti: “La torta è pronta, mancano solo glassa e ciliegina”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti parla alla vigilia del Clasico, match doppiamente atteso dato che potrebbe avvicinare la squadra alla vittoria del campionato: “La torta è pronta, manca solo la glassa e la ciliegina dobbiamo metterla questo mese. Non ho ancora visto nessun tifoso del Real Madrid triste per come siamo passati a Manchester. Siamo felici. C’è un detto in Spagna che dice: ‘Parlami del mare, marinaio’. La squadra si sta riprendendo bene. Ci sono giocatori che hanno bisogno di una giornata in più. Mendy non si è allenato oggi. Metteremo in campo la migliore squadra possibile“. Sulle critiche dopo la Champions League: “Non sono sorpreso. Tutti possono avere la loro opinione. Per noi è molto chiaro come dovremmo giocare. Devi gestire bene quando hai la palla e quando non ce l’hai. Finora non ho trovato nessun nostro tifoso triste: sono tutti felici e lo sono anche io”. Sul Barcellona: “Sarà un rivale molto forte, che sta facendo molto bene. Siamo convinti che sarà il Clasico di sempre, sarà molto combattuto. È una grande opportunità per avvicinarsi alla Liga. Tutti antepongono il successo della squadra all’ego personale. Vedere un impegno come quello dell’altro giorno è raro in una squadra di altissimo livello”.