Spezia-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Sampdoria, match dello stadio Alberto Picco valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine bianconera nelle ultime giornate è riuscita a rialzare la testa, ma ha ancora bisogno di fare punti per tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza. I ragazzi di Andrea Pirlo,invece, sono in piena lotta per i playoff e non hanno intenzione di fermarsi proprio nel momento decisivo. I padroni di casa sono reduci da una pesante battuta di arresto subita nello scorso turno e ora hanno bisogno di riprendere la loro marcia verso la salvezza. Anche la squadra ospite nella scorsa giornata è stata sconfitta dal Sudtirol e vuole assolutamente rialzare la testa per difendere il piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA