Assoluti ginnastica artistica 2024 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming All-Around maschile

Tutto pronto per la gara All-Around maschile dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, il programma orario di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare. Archiviata la prima giornata dedicata a gara 1 femminile, anche gli uomini iniziano la loro avventura nell’evento nazionale, importante occasione per testarsi in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. In campo maschile la formula è leggermente diversa rispetto allo scorso anno: niente più gara 1 e gara 2, ma un solo concorso generale prima delle finali di specialità del sabato. Mario Macchiati vuole difendere il titolo italiano, ma non sarà facile spuntarla su Nicola Bartolini e Yumin Abbadini (sesto ai Mondiali dello scorso ottobre), senza dimenticare Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa e Marco Lodadio. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è a partire dalle ore 16.45 di sabato 6 luglio al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

STREAMING E TV – La gara All-Around maschile dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica artistica è visibile per gli abbonati in diretta streaming integrale sulla piattaforma Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA SABATO 6 LUGLIO

16:40 Cerimonia d’apertura

16:45-19:15 All-Around maschile