Calendario Assoluti ginnastica artistica Cuneo 2024: programma, orari e diretta tv

Sta per terminare l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica artistica, in programma al Palazzetto dello Sport di Cuneo da venerdì 5 a domenica 7: ecco il calendario e le informazioni per seguire le gare. I migliori ginnasti e le migliori ginnaste del Bel Paese sono pronti a giocarsi i titoli, sia nel concorso generale che nei singoli attrezzi, in un evento che rappresenta anche un test importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Presenti tutte le Fate azzurre Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio, Manila Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio, mentre in campo maschile l’attesa è per la sfida tra il campione uscente Mario Macchiati, Nicola Bartolini e Yumin Abbadini, senza dimenticare Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa e Marco Lodadio.

STREAMING E TV – Tutte le gare dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica artistica saranno visibili per gli abbonati in diretta streaming integrale sulla piattaforma Discovery +, mentre le gare di domenica verranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile anche per gli abbonati Sky e DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.

IL CALENDARIO DEGLI ASSOLUTI 2024

VENERDI’ 5 LUGLIO 2024

18:25 Cerimonia d’apertura

18:30-20:15 Gara 1 femminile

SABATO 6 LUGLIO 2024

16:40 Cerimonia d’apertura

16:45-19:15 All-Around maschile

DOMENICA 7 LUGLIO 2024

14:40-15:20 Finali di specialità maschili – Corpo libero e cavallo con maniglie

15:20-16:00 Finali di specialità maschili – Anelli e volteggio

16:00-16:40 Finali di specialità maschili – Parallele pari e sbarra

18:00-20:00 Gara 2 femminile