Giorgi-Noskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Camila Giorgi sfiderà Linda Noskova nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. La marchigiana vuole proseguire la scia positiva dopo la bella vittoria in due set ai danni della britannica Katie Boulter. La diciannovenne ceca, invece, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio in qualità di ventiseiesima testa di serie del tabellone. Tra le due giocatrici non si sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello, con Giorgi che partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è l’accesso al terzo turno contro una tra la padrona di casa Danielle Collins oppure la polacca Iga Swiatek, numero uno del ranking mondiale.

