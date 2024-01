Giana Erminio-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Pro Patria, match d valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vivono un momento magioco con quattro vittorie nelle ultime cinque e il quinto posto è uno sforzo per tutto il sacrificio fatto fino ad ora. La Giana però sembra avere tutte le intenzioni per volersi spingere ancora più oltre: per questo, il match contro la Pro Patria diventa importante per capire le reali ambizioni. Difronte, gli ospiti dovranno andare alla ricerca invece di punti salvezza visto l’equilibrio manifesto che si ha anche nella parte bassa della classifica. Per il match, in programma alle 14.00 del sabato 6 gennaio 2024, quello della Befana, sarà prevista della partita su Sky Sport 255 e NOW.