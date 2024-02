Arezzo-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Entella, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana, dopo le recenti battute d’arresto, ha bisogno di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi per sperare in un piazzamento playoff. La compagine ligure, reduce dal pareggio dello scorso turno, ha intenzione di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dal terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

