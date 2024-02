Albinoleffe-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Mantova, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti per la salvezza, strizzando l’occhio anche al decimo posto che varrebbe la qualificazione ai playoff. La capolista del girone A, dal suo canto, vuole continuare la propria marcia trionfale verso la promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

