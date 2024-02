Lucchese-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Spal, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I toscani non stanno vivendo un momento positivo e ora sperano di tornare al successo per festeggiare insieme ai loro tifosi. I biancazzurri, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus U23 e hanno un disperato bisogno di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

