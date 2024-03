Napoli-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Atalanta, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel turno pasquale si parte al Maradona con lo scontro diretto per provare a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League: posizione di vantaggio per la Dea, che però non è in gran forma, se la passa leggermente meglio la squadra partenopea, che però per sperare ancora può solo vincere. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 30 marzo.

Napoli-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin.