Ancona-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Gubbio, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I marchigiani, dopo l’ottimo pareggio conquistato nella prima giornata contro l’Entella, che è una delle favorite alla vittoria finale, vuole centrare una vittoria davanti ai propri tifosi. La compagine ospite, invece, ha intenzione di fare bottino pieno dopo la battuta d’arresto contro il neo-promosso Pineto, che ha imposto l’1-1. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

