Arezzo-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Carrarese, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per un atteso derby toscano che torna in scena dopo due anni dall’ultima volta. I padroni di casa hanno iniziato bene la loro stagione battendo il Rimini e ora non vogliono fermarsi, mentre la formazione ospite, dopo la netta vittoria sulla Fermana, ha intenzione di prendersi subito la testa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA