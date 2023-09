Tennis: Bellucci in finale nel Challenger di Cassis, Cobolli out in semifinale a Tulln

Sabato agrodolce per il tennis italiano a livello Challenger. Mattia Bellucci ha infatti raggiunto la finale del Challenger di Cassis (Francia) grazie a una prestigiosa vittoria ai danni del più quotato Liam Broady. 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro, che ha estromesso dal torneo la seconda testa di serie, raggiungendo così la sua prima finale stagionale. Virtualmente numero 153 del ranking, in caso di vittoria (affronterà Muller o Machac) avvicinerebbe il suo best ranking di numero 142. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, sconfitto nella semifinale del Challenger di Tulln (Austria) dall’indiano Sumit Nagal. Il tennista romano si è arreso per 6-3 6-4 in 1h24′, ma potrà consolarsi ritoccando il best ranking, entrando tra i primi 135 del mondo.