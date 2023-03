Ancona-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Cesena, match dello Stadio Del Conero valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo la sconfitta incassata nel turno infrasettimanale contro l’Imolese, vanno a caccia del riscatto per difendere il loro quarto posto in classifica, fondamentale in ottica playoff. I bianconeri, invece, dopo aver travolto l’Entella, vogliono proseguire su questa strada per continuare a sperare nella promozione diretta in Serie B.. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 20 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA