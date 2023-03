Italia-Inghilterra, 2500 tifosi inglesi in arrivo a Napoli. Il prefetto Palomba: “Non roviniamo questa giornata di festa”

Si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura a Napoli una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Palomba in vista della sfida tra Italia ed Inghilterra in programma giovedì. Saranno circa 2.5000 i tifosi inglesi attesi nella città campana e difatti è stato disposto l’arrivo di “un congruo numero di rinforzi” per le forze dell’ordine che saranno impegnate alla Stazione Marittima, punto d’incontro individuato nel dispositivo di sicurezza dove gli inglesi saranno invitati a confluire.

“L’arrivo sarà in ordine più sparso rispetto ai tifosi del Francoforte – ha precisato Palomba -. Alcuni arriveranno con dei charter o voli di linea, altri con treno e in maniera differenziata. Domani avremo un quadro più preciso, il tavolo tecnico proseguirà in Questura e arriveranno anche i referenti della polizia inglese”. Palomba ha poi lanciato un appello ai tifosi napoletani: “Non roviniamo questa ulteriore giornata di festa. I tifosi inglesi vengono anche per godersi la nostra città, lasciamo che possano farlo”.