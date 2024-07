Alessia Mesiano – Kellie Harrington oggi in tv, boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Alle 15:46 di oggi, lunedì 29 luglio, Alessia Mesiano cercherà l’impresa contro la campionessa olimpica in carica Kellie Harrington agli ottavi di finale del tabellone dei 60kg del torneo di boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tre round per la verità in una rassegna a cinque cerchi che finora ha riservato molte delusioni alla spedizione azzurra. Aspettando Irma Testa e Angela Carini, Mesiano è l’unica ad aver superato il turno. Eliminate invece Giordana Sorrentino e Sirine Charaabi, proprio come Salvatore Cavallaro e persino la punta di diamante, Abbes Mouhiidine. Adesso c’è un esame durissimo per Alessia, che nel palmares può vantare un oro mondiale nel 2016 ad Astana, ma anche un bronzo mondiale nel 2014 (Jeju) e 2022 (Istambul) ed europeo nel 2014 (Bucarest). L’azzurra è la prima a sapere di avere una montagna da scalare, ma la fiducia non manca. “Ora mi aspetta un confronto importante con la forte irlandese, conosco anche lei e farò del mio meglio. Ogni match è una finale ai Giochi Olimpici”, ha detto dopo il primo match.

Nel primo turno Mesiano è riuscita ad avere la meglio della turca Gizem Ozer col punteggio di 4-1. Una prova solida da parte dell’azzurra, che è riuscita continuamente ad anticipare la rivale. “Sono riuscita a gestire la tensione e l’ansia al meglio delle mie capacità e dei miei mezzi, salendo sul ring con la giusta consapevolezza e determinazione per battere un’avversaria che già conoscevo, avendola incontrata in un training camp in Turchia. Brava, scomoda, mancina ma mi sono preparata e sapevo ciò che dovevo e non dovevo fare”, aveva analizzato a caldo dopo essere scesa dal ring.

Adesso c’è un altro esame. Come seguirlo? Sicuramente su Discovery+, che in questi Giochi di Parigi 2024 garantisce la copertura integrale. La piattaforma, previa sottoscrizione dell’abbonamento, permetterà di seguire interamente tutte le discipline. Ma non solo. Un canale di riferimento per la boxe sarà Eurosport 7, canale 255 di Sky, disponibile anche su DAZN. Più in generale, la Rai in queste Olimpiadi offre 360 ore totali di programmazione. Saranno quindi trasmesse alcune gare in chiaro, in televisione su Rai 2 e Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. Per quanto riguarda il match di Mesiano, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale a partire dalle 15:46.