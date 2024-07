Tiro a volo oggi in tv, qualificazioni Trap maschile Olimpiadi Parigi 2024: orari e canale

Il programma e come vedere in tv e streaming il Tiro a Volo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prima giornata di gare per quanto riguarda il Trap maschile, disciplina del tiro a volo che vedrà ben due azzurri in corsa per una medaglia: Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo. Previsto per domani mattina alle ore 9:00 il turno di qualificazioni presso il Centro Nazionale di Tiro Sportivo della Federazione Francese sito a Châteauroux.

DOVE SEGUIRE L’EVENTO – La diretta dell’evento sarà visibile sulla piattaforma streaming Discovery +, che mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali con programmazione live, visibili anche per gli abbonati Sky, mentre su Dazn ne saranno presenti otto. La Rai, invece, offrirà dirette in chiaro per un totale di 360 ore di gare. Sportface seguirà l’evento con dirette testuali, cronache, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale, oltre ad interviste e contenuti esclusivi su Sportface TV.