Parigi 2024, regolamento pugilato: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sul pugilato all’Olimpiade di Parigi 2024. Introdotto al maschile sin dal 1904, la boxe ha visto gareggiare le donne solamente a partire da Londra 2012. Gli atleti saliranno sul ring parigino dal 27 luglio al 10 agosto per un totale di 13 eventi, 7 al maschile (51, 57, 63.5, 71, 80, 92, +92 kg) e 6 al femminile (50, 54, 57, 60, 66, 75 kg).

IL REGOLAMENTO DELLA BOXE

Solamente i pugili amatoriali possono partecipare alla manifestazione, per questo motivo l’Olimpiade è spesso trampolino di lancio per alcune straordinarie carriere: è il caso di Cassius Clay, oro a Roma nel 1960. Ogni incontro si svolge su tre round da tre minuti ciascuno, intervallati da una pausa di un minuto. Una giuria di cinque giudici, disposti intorno al ring, assegnerà 10 punti al pugile vincitore del round e un punteggio tra 7 e 9 al perdente, in base alla performance offerta. Al termine dell’ultimo round, ciascun giudice sommerà i punteggi: se tutti hanno indicato lo stesso atleta si tratterà di una decisione unanime, in caso di parità al giudice in questione potrebbe chiedersi di indicare chi, nella sua opinione, sia il vincitore dell’incontro. I criteri utilizzati per l’assegnazione dei punti riguardano la qualità e il numero di colpi a bersaglio, il dominio tecnico e tattico, la competitività dimostrata.

Oltre alla vittoria ai punti, l’incontro potrebbe terminare ad esempio per ko tecnico, nel caso il pugile non sia in grado di continuare la sfida o ritardi la ripresa del duello dopo la pausa. Verrà dichiarato ko anche l’atleta che non riuscirà a rimettersi in piedi entro 10 secondi, mentre nel caso di doppio ko entrambi i pugili perderanno l’incontro. Un boxeur può anche decidere di ritirarsi volontariamente oppure il suo angolo può lanciare un asciugamano nel ring in segno di resa, o ancora essere eliminato per squalifica (al terzo richiamo per colpi proibiti o altre violazioni). Un pugile può anche avanzare per walkover, ossia per la mancata presenza dell’avversario sul ring.

I tabelloni degli eventi della boxe a Parigi prevedono 16 pugili per categoria: si partirà dagli ottavi sino alle finali per la medaglia d’oro, mentre ai due sconfitti in semifinale sarà assegnato il bronzo. Dal 2016 gli uomini non dovranno più indossare un caschetto protettivo, regola che invece permane al femminile.