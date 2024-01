Alcaraz-Gasquet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Carlos Alcaraz affronterà Richard Gasquet al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Dopo Sinner, Djokovic e Medvedev è giunto il momento di vedere debuttare quest’anno a Melbourne Park anche la seconda testa di serie del tabellone e favorito della parte bassa per raggiungere teoricamente la finale del torneo. Alcaraz, che mancava in Australia da due anni a causa dell’infortunio che glì impedì la partecipazione dodici mesi fa, si troverà di fronte un veterano del circuito quale Richard Gasquet. Il francese nel 2023 non ha raccolto grandi risultati e la classifica continua a scendere sempre più per il 37enne che potrebbe essere all’ultima stagione della sua carriera.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Alcaraz e Gasquet scenderanno in campo oggi, martedì 16 gennaio, come 2°match dalle 09:00 italiane. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.