Sport in tv oggi martedì 16 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 16 gennaio 2024. Tutto pronto per un’altra giornata all’insegna dello sport, che inizierà come al solito con gli Australian Open, in programma a partire dall’una di notte italiana: in questa terza giornata, saranno ben cinque gli italiani impegnati. Prosegue poi la Coppa d’Africa, mentre il posticipo Juventus-Sassuolo mette fine al 20° turno di Serie A. Spazio quindi a basket e volley con le coppe europee e agli sport invernali come snowboard e salto con gli sci.