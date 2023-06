Trevisan-Cornet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Alize Cornet nel primo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023. L’azzurra deve riscattarsi dopo degli ultimi tornei non all’altezza delle aspettative. Il banco di prova è di quelli importanti contro la veterana francese, giocatrice abituata da sempre a giocare bene sui prati. Trevisan partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers.

Trevisan e Cornet scenderanno in campo oggi (domenica 25 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Trevisan e Cornet garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.